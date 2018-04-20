HABER

Gökyüzü uçurtmalarla renklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 17:45 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesinin etkinliğinde çocuklara 2 bin uçurtma dağıtıldı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi tarafından, "21. Geleneksel Çevre Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen şenlikte çocuklara 2 bin uçurtma dağıtıldı.

Mahmutbey Mahallesi'nde İstanbul Uçurtmacılar Derneği işbirliğiyle yapılan şenliğe bu yıl Almanya, İtalya, Avustralya, Hindistan, Endonezya, Kamboçya, Polonya, Kolombiya ve Zambiya'dan da profesyonel uçurtmacılar katıldı.

Etkinlik kapsamında katılımcı çocuklara 2 bin uçurtma dağıtılırken, gökyüzünü renklendiren binlerce uçurtma arasında İstanbul Uçurtmacılar Derneği üyelerinin yaptığı 60 metrekarelik dev Türk bayrağı uçurtması vatandaşlardan alkış aldı.

- "Mutlu çocuklar mutlu yarınlar demektir"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da şenlikte yaptığı konuşmada, mutlu çocukların mutlu yarınlar anlamına geldiğini belirterek, "Yavrularımızın gülen yüzünü görmek her şeye değer." dedi.

Şenliğin özel konuğu Almanya Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Petermann ise çok güzel bir organizasyon düzenlendiğini belirterek, "Bu kadar çok çocukla uçurtma uçurmak hayal gibi, ben de arada sırada torunumla uçurtma uçuruyorum." dedi.

Etkinliğe, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk de katıldı.

Dost bildiği arkadaşı saldırdı!Dost bildiği arkadaşı saldırdı!
Metin Feyzioğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? İlginç yanıtMetin Feyzioğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? İlginç yanıt
AK Parti'nin kritik isminden erken seçim itirafıAK Parti'nin kritik isminden erken seçim itirafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
21. Geleneksel Çevre Etkinlikleri Bağcılar Belediyesi Uçurtma şenliği

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

21 Nisan Ehliyet sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

21 Nisan Ehliyet sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Iğdır'daki tüp patlamasında ölü sayısı 4'e yükseldi!

Iğdır'daki tüp patlamasında ölü sayısı 4'e yükseldi!

Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu! Uyarı geldi

Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu! Uyarı geldi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Amedsporlu futbolcuların fotoğrafını çektiler, başlarına gelmeyen kalmadı

Amedsporlu futbolcuların fotoğrafını çektiler, başlarına gelmeyen kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.