Gökyüzü uçurtmalarla renklendi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi tarafından, "21. Geleneksel Çevre Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen şenlikte çocuklara 2 bin uçurtma dağıtıldı.

Mahmutbey Mahallesi'nde İstanbul Uçurtmacılar Derneği işbirliğiyle yapılan şenliğe bu yıl Almanya, İtalya, Avustralya, Hindistan, Endonezya, Kamboçya, Polonya, Kolombiya ve Zambiya'dan da profesyonel uçurtmacılar katıldı.

Etkinlik kapsamında katılımcı çocuklara 2 bin uçurtma dağıtılırken, gökyüzünü renklendiren binlerce uçurtma arasında İstanbul Uçurtmacılar Derneği üyelerinin yaptığı 60 metrekarelik dev Türk bayrağı uçurtması vatandaşlardan alkış aldı.

- "Mutlu çocuklar mutlu yarınlar demektir"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da şenlikte yaptığı konuşmada, mutlu çocukların mutlu yarınlar anlamına geldiğini belirterek, "Yavrularımızın gülen yüzünü görmek her şeye değer." dedi.

Şenliğin özel konuğu Almanya Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Petermann ise çok güzel bir organizasyon düzenlendiğini belirterek, "Bu kadar çok çocukla uçurtma uçurmak hayal gibi, ben de arada sırada torunumla uçurtma uçuruyorum." dedi.

Etkinliğe, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk de katıldı.