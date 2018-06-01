MUHAMMED MİSTO/ADHAM KAKO - Beşşar Esed rejiminin 19 ay hapishanede alıkoyduğu Bera Arrar, bebeğinden ayrı kaldığı cezaevinde çocukların her şeyden mahrum yaşamasından çok etkilenerek, kendini savaş mağduru çocukları mutlu etmeye adadı.
Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde yaşayan 24 yaşındaki Arrar, Nisan 2016'da Esed rejimi güçlerince teröre destek verdiği bahanesiyle 4,5 aylık bebeğiyle tutuklandı.
Arrar, önce Dera'da daha sonra da Şam'da bir cezaevinde toplam bir yıl 7 ay tutuklu kaldı.
Genç anne, cezaevindeki bebeğini dışarıdaki ailesine teslim edebilse de hapishanelerdeki onlarca çocuğun yaşadığı acılardan etkilenerek büyük bir üzüntü yaşadı.
Mağdur anneyi cezaevinde yıkan ikinci olay ise eşinin onu terk edip kızını da alarak gitmesi oldu.
Arrar, serbest kaldıktan sonra savaş mağduru çocuklara yaşadıkları acıları unutturmak için çalışmaya başladı.
Dera'nın güneyinde Noa ilçesinde çocuklara yönelik psikolojik destek veren bir merkezde çalışan Arrar, resim dersleri veriyor.
Arrar'ı en çok üzen şey ise kız çocuğundan ayrı yaşamak oluyor.
Arrar, yaşadığı acı günleri ve cezaevinde gördüklerini AA muhabirine anlattı.
"Hücrede her türlü işkence gördük. Eskiden televizyonlardan duyardık. Ancak tutuklandıktan sonra hepsinin gerçek olduğunu gördüm." diyen Arrar, "Hapiste kaldığım sürede çocukların çoğu şeyden mahrum kaldığını gördüm. Dışarı çıkmadıkları için gökyüzü veya arabanın bile ne olduğunu bilmiyorlardı. Cezaevinden kurtulur kurtulmaz çocuklara yönelmeye karar vermiştim." ifadelerini kullandı.
Arrar, çocuklarla çalışmanın hem kendisine hem de çocuklara iyi geldiğini vurgulayarak, büyük bir mutluluk yaşadığını kaydetti.
Evlerinden çıkamayan eski tutuklu kadınlara "Hiç korkmasınlar. Çıksınlar, normal hayatlarını yaşasınlar." çağrısında bulunan genç kadın, kadınların hayata karışmalarını ve kaybettikleri günlerin acısını çıkarmalarını tavsiye etti.
Rejim hapishanelerinde tutuklu kadınların bir an önce serbest kalmasını isteyen Arrar, "Hapishaneden çıkarken döktükleri gözyaşlarını unutamıyorum."dedi.
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