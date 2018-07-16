Gökyüzünde 'ay yıldız'

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan ay ve yıldız görüntüsü görenleri büyüledi.

Akşam saatlerinde hilal şeklini alan ay ile iç kısmında parlayan yıldızın bir araya gelmesi Türk bayrağını anımsattı. Yaklaşık yarım saat süren manzara ilgiyle izlenildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde dışarıda bulunanlar, gökyüzündeki güzelliğe hayranlıkla baktı.

