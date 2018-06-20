Gökyüzünde çılgın oyun -2

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde, 500 metre yüksekliğindeki Karanlık Kanyon'da base jump atlayışı yapan sporcular, kendilerini boşluğa bıraktıkları sırada kimin paraşütünü daha önce açacağını belirlemek için taş-kağıt-makas oynadı.
Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği’nin bir ayağı olan Kemaliye ‘Sırat on Fırat’ Wingsuit ve Base Jump etkinliğine bu yıl 12 ülkeden 19 sporcu katılıyor. Dünyanın en yüksek kanyonlarından olan Karanlık Kanyon'da yaklaşık 500 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bırakan sporcular, sporcular, zemine yaklaşık 100 ila 75 metre kala paraşütlerini açıyor. Kanyonun ortasına gerilen çelik halatın ortasından kendilerini aşağı bırakan adrenalin tutkunları, izleyenlerin de yüreklerini ağzına getiriyor. Sporcular, kendi aralarında kimin daha geç paraşütünü açacağını belirlemek için taş-kağıt-makas oynuyor. Güney Afrikalı Nicholas Scalabrino ve Avusturalyalı Matt Munting'in taş-kağıt makas oyunu kasklarındaki kameralara yansıdı.
Türkiye'ye ilk defa geldiğini ve Kemaliye'nin doğası ve manzarası ile çok güzel bir yer olduğunu ifade eden Thomas Berryman, insanlarının da dost canlısı ve yakın olduğunu ifade etti. Berryman, 7 yıldır base jump sporu yaptığını ve 200'den fazla atlayış gerçekleştirdiğini söyledi.
İngiltere'den gelen Mathew Charles Turcan ise, bölgeyi, doğası ve manzarası ile muhteşem bulduğunu belirtti. İtalyan sporcu Marco Milanese de Kemaliye'nin birçok doğa sporunun bir anda yapılabileceği bir yer olduğu için çok güzel bir yer olduğunu ifade etti.
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