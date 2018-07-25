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Gökyüzünde dövme yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 11:16 | Son Güncelleme

AĞRI Dağı zirvesinde ve denizin altında dövme yaparak adından söz ettiren Ahmet İlker Kaya, bu kez, geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanan bambu tekniğiyle gökyüzünde dövme yaptı.

Gökyüzünde dövme yaptı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- AĞRI Dağı zirvesinde ve denizin altında dövme yaparak adından söz ettiren Ahmet İlker Kaya, bu kez, geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanan bambu tekniğiyle gökyüzünde dövme yaptı.
15 yıldır havacılık sektörüyle uğraşan, 11 yıldır da yamaç paraşütü uçuşları gerçekleştiren ve bugüne kadar base jump atlayışı dahil, 200'e yakın atlayış gerçekleştiren Ferdi Toy'a gökyüzünde Ahmet İlker Kaya tarafından dövme yapıldı. Kaya'yı, 9 yıllık yamaç paraşütü sporcusu Rıdvan Can Mekik uçurdu. Ahmet İlker Kaya, dövmenin ardından base jump atlayışı gerçekleştirdi. Mekik de bu heyecanlı anları kamerasıyla görüntüledi.
Meslek hayatına İsveç'te başlayan, son 19 yıldır Fethiye'de çalışan Ahmet İlker Kaya, bambu tekniğiyle gökyüzünde dövme yapmanın adrenalin tutkunlarını ayrı bir heyecana sürüklediğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Gökyüzünde dövme yaptıGökyüzünde dövme yaptıGökyüzünde dövme yaptıGökyüzünde dövme yaptı

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