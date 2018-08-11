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Gökyüzünde meteor yağmuru şenliği var

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 11:47 | Son Güncelleme

Gökbilimcilerin yılın en önemli gökyüzü olayları arasında gösterdiği Perseid göktaşı yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi çıplak gözle izlenebilecek - TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir: - "Yeryüzünde saatte 60'a yakın meteor yanması izlenebilecek. Göktaşlarını daha iyi görebilmek için ışık kirliliğinin olmadığı karanlık bölgelerde olmak gerekiyor" - "Kimsenin 'başıma göktaşı düşecek' korkusuna kapılmasına gerek yok. Çünkü bunlar son derece küçük meteor parçacıkları ve yere düşme ihtimali yok"

GÜLSEM ADAM - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, "Yeryüzünde saatte 60'a yakın meteor yanması izlenebilecek. Göktaşlarını daha iyi görebilmek için ışık kirliliğinin olmadığı karanlık bölgelerde olmak gerekiyor." dedi.

Özdemir, AA muhabirine, Perseid göktaşı yağmurlarının oluşma nedeninin güneş sisteminde başı boş dolaşan küçük parçaların yeryüzü atmosferine girip yanmasıyla meydana geldiğini söyledi.

Oluşan yanmanın da Perseid göktaşı yağmuru olarak adlandırıldığını aktaran Özdemir, yıl içerisinde periyodik olarak bazı zamanlarda bu göktaşı yağmurlarının oluştuğunu belirtti.

Özdemir, göktaşı yağmurunun 12-13 Ağustos'ta çıplak gözle izlenme şansının yüksek olduğunu belirterek, "12-13 Ağustos'ta dünya bu akıntının içerisine girecek ve dünya atmosferiyle etkileşen bu küçük parçacıkların bıraktığı yanma izleri gece daha iyi görebilecek. Gökyüzü meraklıları gece yarısını beklerse daha fazla göktaşı akıntısını izleme fırsatı bulabilecekler." dedi.

"Perseid'i göz ile takip etmek çok daha kolay ve zevklidir." diyen Özdemir, göktaşı akıntılarını gözlemek için özel bir alete ihtiyaç olmadığına dikkati çekti.

Göktaşlarının mikron düzeyinde çok küçük olduğuna işaret eden Prof. Dr. Özdemir, atmosfere hızlı girdikleri için görseli güzel bir parlaklık ortaya çıktığını kaydetti.

Özdemir, güneş sisteminin ilk oluşum yıllarında var olan büyük göktaşlarının günümüzde söz konusu olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Şimdi günümüzde böyle büyük göktaşları olmadığı için bunların yeryüzüne ulaşma imkanı bulunmuyor. O yüzden kimsenin 'başıma göktaşı düşecek' korkusuna kapılmasına gerek yok. Çünkü bunlar son derece küçük meteor parçacıkları ve yere düşme ihtimali yok. Bunlar atmosferde yanıp gaz fazına geçiyorlar.

Bazen uzayda başı boş göktaşı ortaya çıkıyor ve dünya atmosferine girdiklerinde yeryüzüne ulaşabiliyor. Bu taşların bilimsel bir değeri var, bundan dolayı yere ulaşan bu küçük parçacıkları bilim insanları satın alıyorlar ve inceliyorlar. Yoksa bu parçaların kuyumcuda alınıp satılacak türden bir değeri veya mücevherat değeri bulunmuyor. Perseid akıntısında böyle bir olay beklenmiyor. Yeryüzünde saatte 60'a yakın meteor yanması izlenebilecek. Göktaşlarını daha iyi görebilmek için ışık kirliliğinin olmadığı karanlık bölgelerde olmak gerekiyor."

Özdemir, yılda periyodik olarak 10-12 civarında göktaşı yanmasının meydana geldiğini, bunların en ihtişamlı olanın ise Perseid olduğunu sözlerine ekledi.

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Antalya göktaşı yağmuru meteor Perseid Prof. Dr. Sacit Özdemir TÜBİTAK TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi

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