Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay’dan konut müjdesi

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, TOKİ tarafından Yurtbeyi Mahallesi’nde konut projesi yapılacağını açıkladı.
Gölbaşı Belediyesi Nisan ayı Meclis oturumunda konuşan Belediye Başkanı Duruay, TOKİ tarafından Yurtbeyi Mahallesi’nde yapılması düşünülen yaklaşık 13 bin konutluk sosyal konutun imar planını kamuoyuna açıkladı. Başkan Duruay, arsa spekülasyonlarının önüne geçmek için hazırlanan imar planını kamuoyuna duyurduklarını ifade ederek, plan için gerekli kurum görüşlerine başvurulduğunu söyledi.
TOKİ, Yurtbeyi’nde 2 bin 165 dönümlük arazi üzerine 12 bin 994 konut yapmayı planlıyor. Yapılacak sosyal konutlar sayesinde Gölbaşılılar kira öder gibi ev sahibi olacak.
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