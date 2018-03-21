Gölbaşı belediyesi ilaçlamalarını sürdürüyor

Gölbaşı Belediyesi, baharın gelmesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmalarına hız verdi.

Gölbaşı Belediyesi sağlık ekipleri, sivrisinek ve karasinekle ilgili şikayetleri asgari seviyeye indirebilmek için ilçe genelinde baharın gelmesiyle şehir merkezi ve mahallelerde ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, insan ve çevre sağlığı korumak için sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmalarına hız verildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri baharın gelmesiyle beraber sivrisinek üremesine yönelik mücadele çalışmalarına daha kapsamlı bir şekilde hız verdi. Bahar ve yaz dönemi boyunca ilaçlama çalışmalarına devam eden ekiplerimiz 5 araç, 4 piyade ekip, 1 kayık ile ilaçlama yaparak vatandaşlarımızın rahat etmeleri sağlıyor" dedi.