Gölbaşı belediyesi ilaçlamalarını sürdürüyor

Gölbaşı Belediyesi, baharın gelmesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmalarına hız verdi.
Gölbaşı Belediyesi sağlık ekipleri, sivrisinek ve karasinekle ilgili şikayetleri asgari seviyeye indirebilmek için ilçe genelinde baharın gelmesiyle şehir merkezi ve mahallelerde ilaçlama çalışmalarına hız verdi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, insan ve çevre sağlığı korumak için sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmalarına hız verildiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri baharın gelmesiyle beraber sivrisinek üremesine yönelik mücadele çalışmalarına daha kapsamlı bir şekilde hız verdi. Bahar ve yaz dönemi boyunca ilaçlama çalışmalarına devam eden ekiplerimiz 5 araç, 4 piyade ekip, 1 kayık ile ilaçlama yaparak vatandaşlarımızın rahat etmeleri sağlıyor" dedi.
Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var
Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu
Ankara'da 14 kişi için flaş karar!
Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...
Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı
Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar
Paris'in yeni krizi: Şişme bebek genelevi
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum