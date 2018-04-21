Gölbaşı Belediyesi’nden Afrin’e yardım

Gölbaşı Belediyesi tarafından güvenlik güçlerimize ve Afrin halkına ulaştırılmak üzere bir tır dolusu gıda, giyim ve insani yardım malzemesi Afrin’e ulaştı.

Afrin’de görev yapan güvenlik güçlerimize ve Afrin halkına ulaştırılmak üzere Hatay’a gönderilen yardım tırı Hatay’a ulaştı. İnsani yardım tırı Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Yılmaz, Gölbaşı Belediyesi Meslis Üyeleri Gökhan Koçak, Mehmet Aktay, Feramis Başaran, Behsat Aydemir, Nusrettin Şanver’den oluşan bir heyet tarafından karşılandı. Heyet ilk olarak Hudut Hilal karakolunu ziyaret etti. Heyet Suriye sınırından geçiş yaparak Afrin’nin Bülbül Beldesine giriş yaptı. Bali,Kurni köylerine ve Bülbül beldesinde insani yardım paketlerini belediye meclis üyleri ve başkan yardımcısı Ferit Yılmaz vatandaşlara tek tek elleri ile dağıtırken, çocuklara ise oyuncak hediye ettiler.

Suriye’ye giren İlk Belediye Heyeti ve Yardım Tırı

Ayrıca Gölbaşı Belediyesi, Belediye olarak Suriye sınırından içeri giren ilk belediye oldu ve belediye olarak vatandaşlara insani yardım dağıtan belediye oldu.

Duruay “Çorbada tuzumuz olsun istiyoruz”

Yardım tırı hakkında değerlendirmelerde bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “Kardeşlik Köprüsü Yardım TIR’ı olarak adlandırdığımız ve içerisinde bir tır dolusu gıda ,giyim ve insani yardım malzemesi olan yardım tırını Gölbaşımızdan uğurladık. İnşallah gönderdiğimiz yardım malzemeleri Afrin’de destan yazan güvenlik güçlerimize ve Afrin Halkına ulaştı. Gönderilen tırın güvenlik güçlerimize ve bölge halkına hem moral olmasını hem de ihtiyaçlarını bir nebze olsa da gidereceğini düşünüyoruz. Çorbada tuzumuz olsun istiyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.