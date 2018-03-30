Gölbaşı Belediyesinden Türkçe’ye anlamlı destek

Gölbaşı Belediyesi, Türkçe’nin güzellikleri ve gücünü anlatan 20 bin adet “Sayfa Sayfa Türkçe’nin Gücü” adlı kitabı ilçedeki ortaokul ve liselere dağıttı.

Gölbaşı Belediyesi, ilçedeki eğitime destek faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak ilçedeki 11’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerine ’YGS Son 10 Yılın Çıkmış Soruları ve Çözümleri’ kitabını dağıtan Gölbaşı Belediyesi, bu sefer de Türkçe’nin güzellikleri ve gücünü anlatan "Sayfa Sayfa Türkçe’nin Gücü” adlı 20 bin adet kitabı ilçedeki bütün okullara dağıttı. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla hazırlanan “Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi” yayınlarından çıkan kitap, 20 broşürden oluşuyor. Türkçe’nin Gücü, Köklü Dil Türkçe, Destanlar Çağından Yazıtlar Çağına, Yaygın Dil Türkçe, Dünya Dilleri Arasında Türkçe, Türkçe Deyim Zenginliği, Türkçe’nin Atasözleri, Bilim Dili Türkçe, Türk İşaret Dili, Ortak Dil Türkçe, Türkçesi ve Doğrusu Varken’ şeklinde konu başlıklarından oluşan kitapçıkta Türkçe’nin önemine dikkat çekiliyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “Millet olarak geçmişten geleceğe yürüyüşümüzün en kıymetli değerlerinden olan dilimiz, zengin bir edebiyatı, tarihi, sanatı kaldırabilme ve taşıyabilme gücüyle bunların cümlesi diyebileceğimiz medeniyetimizin ana direği hükmündedir. Bu nedenle Türkçe’yi yaşatmak, tüm varlıklarıyla gelecek nesillere aktarmak ve dile sahip çıkmak hepimizin görevidir. Biz de Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımıza ‘Türkçe şuuru’ kazandırmak için rahmetli Hasan Celal Güzel ağabeyimizin kuruculuğunu yaptığı ’Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi’ yayınlarından çıkan ’Sayfa Sayfa Türkçe’nin Gücü’ isimli değerli çalışmayı ilçemizdeki tüm ortaokul ve liselerimize dağıttık” dedi.