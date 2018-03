Gölbaşı Devlet Hastanesinde Yaşlılar Haftası etkinliği

Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selim Kuşağlı, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla ev ziyareti ve hastanede yatan yaşlı hastaları ziyaretinde bulundu.

18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle Gölbaşı Devlet Hastanesi etkinlik gerçekleştirdi. Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selim Kuşağlı ziyaretlerde, yaşlıların hayatlarının bu döneminde bakıma, saygı ve sevgiye herkesten ve her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

Yaşlılar Haftasıyla ilgili bilgiler veren Dr. Selim Kuşağlı, "Büyüklerimize saygı ve değer bu kısa zaman dilimine sığdırılamaz. Yaşlılar Haftasını kutlamaktaki amaç değerlerimizi canlandırmak, topluma, toplum olmanın temel ödevini hatırlatmaktır. Ömrünü, gücünü, yeteneklerini toplum hizmetine adamış yaşlılarımızın kıymetli tecrübelerinden yararlanmak onlarla saygı ve sevgiye dayalı ilişkiler kurmak, bedenen ve ruhen ihtiyaç duydukları dönemde onların yanında olmak en önemli görevlerimizdendir. Yılın her günü büyüklerimizi hatırlamak ve onlara bunu hissettirmek hem insanlık hem de mensubu olduğumuz medeniyetin bir gereğidir. Milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, bunların gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenen, tecrübenin temsilcisi yaşlılarımız, bizim en kıymetli hazinelerimizdir. Hayat tecrübeleri ve geçmişten günümüze tanıklık ettikleri değerler ile yol gösterici birer ışık olan yaşlılarımızı, her daim el üstünde tutmuş bir millet olarak, hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermeye devam etmeli, yine onların, toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamalıyız" dedi.

Başhekim Kuşağlı, insanların yaşlandıkları ve bakıma ihtiyaç duydukları dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yaraşır bir şekilde bakım, gerekli sevgi ve saygı görme hakları olduğunu kaydetti.