HABER

Gölbaşı Devlet Hastanesinde Yaşlılar Haftası etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 17:28 | Son Güncelleme

Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.

Gölbaşı Devlet Hastanesinde Yaşlılar Haftası etkinliği

Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selim Kuşağlı, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla ev ziyareti ve hastanede yatan yaşlı hastaları ziyaretinde bulundu.
18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle Gölbaşı Devlet Hastanesi etkinlik gerçekleştirdi. Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selim Kuşağlı ziyaretlerde, yaşlıların hayatlarının bu döneminde bakıma, saygı ve sevgiye herkesten ve her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.
Yaşlılar Haftasıyla ilgili bilgiler veren Dr. Selim Kuşağlı, "Büyüklerimize saygı ve değer bu kısa zaman dilimine sığdırılamaz. Yaşlılar Haftasını kutlamaktaki amaç değerlerimizi canlandırmak, topluma, toplum olmanın temel ödevini hatırlatmaktır. Ömrünü, gücünü, yeteneklerini toplum hizmetine adamış yaşlılarımızın kıymetli tecrübelerinden yararlanmak onlarla saygı ve sevgiye dayalı ilişkiler kurmak, bedenen ve ruhen ihtiyaç duydukları dönemde onların yanında olmak en önemli görevlerimizdendir. Yılın her günü büyüklerimizi hatırlamak ve onlara bunu hissettirmek hem insanlık hem de mensubu olduğumuz medeniyetin bir gereğidir. Milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, bunların gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenen, tecrübenin temsilcisi yaşlılarımız, bizim en kıymetli hazinelerimizdir. Hayat tecrübeleri ve geçmişten günümüze tanıklık ettikleri değerler ile yol gösterici birer ışık olan yaşlılarımızı, her daim el üstünde tutmuş bir millet olarak, hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermeye devam etmeli, yine onların, toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamalıyız" dedi.
Başhekim Kuşağlı, insanların yaşlandıkları ve bakıma ihtiyaç duydukları dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yaraşır bir şekilde bakım, gerekli sevgi ve saygı görme hakları olduğunu kaydetti.

Gölbaşı Devlet Hastanesinde Yaşlılar Haftası etkinliği

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te ilk ayrılık

Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te ilk ayrılık

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

İstanbul'da dehşet! Döner bıçağı ile saldırdı

İstanbul'da dehşet! Döner bıçağı ile saldırdı

Yürüyen merdiven kazasıyla ilgili yeni gelişme! İBB kendini kamera görüntüsüyle savundu

Yürüyen merdiven kazasıyla ilgili yeni gelişme! İBB kendini kamera görüntüsüyle savundu

UBER şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Hakaretlerine dayanamayıp...

UBER şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Hakaretlerine dayanamayıp...

TSK: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.