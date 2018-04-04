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Gölbaşı ilçesinde meydana gelen su arızası giderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 18:19 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ana hatta meydana gelen su arızası Gölbaşı Belediyesi Su, Kanalizasyon ve Elektrik İşleri Müdürlüğü ekiplerince giderildi.Gölbaşı Belediyesi Su, Kanalizasyon ve Elektrik İşleri Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgiye göre Atatürk Bulvarında ana yol üzerinde yer alan su hattında meydana gelen arıza ekiplerin yaptığı çalışma sonucu giderilecek ilçeye su verilmeye başlandı.Gölbaşı Belediye Başkanı Özdemir ise yaptığı açıklamada, meydana gelen arızalara belediye ekiplerinin anında ve zamanında müdahale ederek uzun süreli su kesintisinin önüne geçildiğini söyledi.

Gölbaşı ilçesinde meydana gelen su arızası giderildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ana hatta meydana gelen su arızası Gölbaşı Belediyesi Su, Kanalizasyon ve Elektrik İşleri Müdürlüğü ekiplerince giderildi.
Gölbaşı Belediyesi Su, Kanalizasyon ve Elektrik İşleri Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgiye göre Atatürk Bulvarında ana yol üzerinde yer alan su hattında meydana gelen arıza ekiplerin yaptığı çalışma sonucu giderilecek ilçeye su verilmeye başlandı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Özdemir ise yaptığı açıklamada, meydana gelen arızalara belediye ekiplerinin anında ve zamanında müdahale ederek uzun süreli su kesintisinin önüne geçildiğini söyledi.

Gölbaşı ilçesinde meydana gelen su arızası giderildi

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