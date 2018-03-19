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Gölbaşı ilçesinde ücretsiz kanser taraması yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 18:11 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapılacak.Kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu söyleyen İlçe Sağlık Müdürü Doktor İlker Tayip Aydın, "Günümüzde her 8 kadından biri meme, her 10 kişiden biri kolon kanserine yakalanıyor.

Gölbaşı ilçesinde ücretsiz kanser taraması yapılacak

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapılacak.
Kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu söyleyen İlçe Sağlık Müdürü Doktor İlker Tayip Aydın, "Günümüzde her 8 kadından biri meme, her 10 kişiden biri kolon kanserine yakalanıyor. Tıptaki yenilikler sayesinde bazı kanser türlerinde erken tanıyla hastalıktan tamamen kurtulmak mümkün. Tarama kapsamında ücretsiz kanser taraması yaptırmaya tarama kapsamına giren tüm kişileri davet ediyoruz. Böylece tanı ve tedavi için geç kalmamış olacağız. Mart ayı kolon kanseri farkındalık ayı olması nedeniyle vatandaşlarımız Gölbaşı Toplum Sağlığı Merkezinde ve Aile Hekimliği Merkezlerinde meme, kolon, rahim ağzı kanserleri için tarama testlerini yaptırabilecek" ifadelerini kullandı.

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