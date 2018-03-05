Gölbaşı İmam Hatip Lisesi il müsabakasında 2.oldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe İmam Hatip Lisesi oryantiring takımı müsabakalarda il 2.oldu.

Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi, Adıyaman’da düzenlenen toplam 11 okulun katıldığı liseler arası oryantiring müsabakalarında gençler B Kategorisinde Ferdi ve Takım halinde il ikincisi oldu. Okul Müdürü Recep Akbaşlı başarılarından dolayı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.