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Gölbaşı Orman İşletme Şefliğine yeni arazöz alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 12:08 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Orman İşletme Şefliği orman yangınlarıyla mücadelede gücünü arttırmak için araç filosuna yeni bir arazöz daha kattı.Gölbaşı Orman İşletme Şefliği tarafından araç parkına orman yangınları ile mücadelede kullanılmak üzere 1 adet arazöz dahil edildi.

Gölbaşı Orman İşletme Şefliğine yeni arazöz alındı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Orman İşletme Şefliği orman yangınlarıyla mücadelede gücünü arttırmak için araç filosuna yeni bir arazöz daha kattı.
Gölbaşı Orman İşletme Şefliği tarafından araç parkına orman yangınları ile mücadelede kullanılmak üzere 1 adet arazöz dahil edildi. Gölbaşı Orman İşletme Şefi Mutluay Eren konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni alınan aracımız 4 tonluk su ikmal aracını makine parkına dahil etmiştir. Yangınlara etkili mücadele için 24 saat boyunca çalışan 10 kişilik yangın söndürme ekip bulundurulması amaçlı bir adet yangın ilk müdahale binamızda tamamlanarak hizmete açıldı. Yangın arazözü zorlu arazi şartlarında yangına müdahale edebilmektedir. Araçta alçak ve yüksek basınçla çalışan su pompaları mevcuttur. Yokuş aşağı ve yokuş yukarı su basabilmektedir. Dört tonluk su ikmal aracı ayrıca köpüklü su ile 40 ton kapasiteye ulaşıyor. Aracımızın alınmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Gölbaşı Orman İşletme Şefliğine yeni arazöz alındı

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