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Gölbaşı şehir parkı kapılarını basın mensuplarına açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 15:42 | Son Güncelleme

Eymir, Seğmenler ve Şafak Mahalleleri’nin kesişim noktasında 117 bin metre karelik alana kurulan  Gölbaşı Şehir Parkı kapılarını basın mensuplarına açtı.

Eymir, Seğmenler ve Şafak Mahalleleri’nin kesişim noktasında 117 bin metre karelik alana kurulan Gölbaşı Şehir Parkı kapılarını basın mensuplarına açtı. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, resmi açılışı için gün sayan Şehir Parkı’nda basın mensupları ile birlikte incelemelerde bulundu.

Duruay, Şehir Parkı’nın kendi enerjisini kendi ürettiğine dikkat çekti. Duruay, Şehir Parkı’nın Türkiye’de bir belediye tarafından yaptırılan, tasarlanan ve organize edilen ilk "otopark çatı üstü Güneş Enerji sistemi" olma özelliğini taşınıdığını ifade etti.

EYMİR VE MOGAN GÖLÜ MANZARALI DÖNME DOLAP

Basın mensupları ile birlikte dönme dolaba binen Başkan Duruay, "Şehir Parkı’mız Gölbaşı’na yaptığımız prestij projelerden birisidir. Şehir Parkı, yemyeşil doğasıyla 7'den 70'ye herkese hitap ediyor. Dönme dolabımız Gölbaşı denilince akla gelecek yapılardan birisi olacaktır. Örneğin, İngiltere'nin başkenti Londra'da, Thames Nehri’nin kenarında bulunan “London Eye" büyük bir turistik simge olmayı başarmıştır. Ve şehrin simgesi olmuştur. İnanıyorum ki, Mogan ve Eymir Gölleri’nin muhteşem manzarasını gören “Şehir Parkı Dönme Dolabımımız “ tıpkı “Londra Eye” gibi yerli ve yabancı turistlerin, fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı olacaktır. “Şehir Parkı Dönme Dolabımımız” sadece Gölbaşı için değil Ankara içinde önemli turistik değer, önemli bir simge olacaktır" dedi.

'ADRENELİN TUTKUNLARINI ŞEHİR PARKI’NA DAVET EDİYORUM'

Şehir Parkı gezisinde 260 metre uzunluğundaki zepline binen Duruay, heyecanını gizleyemedi. Duruay, "Tüm adrenalin tutkunlarını Şehir Parkı teleferik ve zeplinine binmeye davet ediyorum" diye konuştu.

BAŞKAN DURUAY TENİS OYNADI

Şehir Parkı gezisinde spor tesislerini de gezen duruay kapalı halı sahaya geçerek penaltı attı. Daha sonra kapalı tenis kortuna geçerek raketi eline aldı ve çocuklarla tenis oynadı.Son olarak Duruay basketbol sahasına geçerek çocuklarla basketbol oynadı.

ŞEHİR PARKI’NDA YOK YOK

Duruay, şöyle konuştu: "Şehir Parkı’n tasarlarken Gölbaşılı hemşehrilerimizin tüm ihtiyaçlarını ve konforunu düşündük. Şehir Parkı’nda vatandaşlarımızın sakin, bol yeşil alan içeren estetik açıdan çok güzel bir parkı vatandaşlarımızın kullanımına sunduk.Bunun için Şehir Parkı içerisine Parkı’nda toplamda 1’i büyük olmak üzere su ve ışık gösterisi yapan 5 adet gölet koyduk.Vatandaşlarımızın sporun her çeşidini rahatça yapmaları için gençlere ve orta yaş grubuna da hitap etmek üzere iki adet açık basketbol sahası, iki adet kapalı futbol sahası, iki adet kapalı tenis kortu ve çok sayıda açık hava fitness alanları, bisiklet yolu, koşu ve yürüyüş yolları, gibi spor faaliyetlerinin gerçekleştirileceği alanlar yerleştirdik.Yine vatandaşlarımızın aileleri ile iyi vakit geçirmesi için dumansız piknik alanları da ihmal etmedik.Yani hemşehrilerimizin rahatı için deyim yerindeyse “yok yok” diyebileceğimiz bir park yaptık" Başkan Duruay, program sonunda basın mensuplarına teşekkür etti.

Görüntü dökümü:

-Başkan Duruay'ın incelemeleri

-Başkan Duruay'ın açıklaması

-Başkan Duruay'ın basketbol, tenis oynaması

-Parkın genel görüntüleri

-detay

Haber-Kamera: Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI,(Ankara),(DHA)

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