Eymir, Seğmenler ve Şafak Mahalleleri’nin kesişim noktasında 117 bin metre karelik alana kurulan Gölbaşı Şehir Parkı kapılarını basın mensuplarına açtı. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, resmi açılışı için gün sayan Şehir Parkı’nda basın mensupları ile birlikte incelemelerde bulundu.

Duruay, Şehir Parkı’nın kendi enerjisini kendi ürettiğine dikkat çekti. Duruay, Şehir Parkı’nın Türkiye’de bir belediye tarafından yaptırılan, tasarlanan ve organize edilen ilk "otopark çatı üstü Güneş Enerji sistemi" olma özelliğini taşınıdığını ifade etti.

EYMİR VE MOGAN GÖLÜ MANZARALI DÖNME DOLAP

Basın mensupları ile birlikte dönme dolaba binen Başkan Duruay, "Şehir Parkı’mız Gölbaşı’na yaptığımız prestij projelerden birisidir. Şehir Parkı, yemyeşil doğasıyla 7'den 70'ye herkese hitap ediyor. Dönme dolabımız Gölbaşı denilince akla gelecek yapılardan birisi olacaktır. Örneğin, İngiltere'nin başkenti Londra'da, Thames Nehri’nin kenarında bulunan “London Eye" büyük bir turistik simge olmayı başarmıştır. Ve şehrin simgesi olmuştur. İnanıyorum ki, Mogan ve Eymir Gölleri’nin muhteşem manzarasını gören “Şehir Parkı Dönme Dolabımımız “ tıpkı “Londra Eye” gibi yerli ve yabancı turistlerin, fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı olacaktır. “Şehir Parkı Dönme Dolabımımız” sadece Gölbaşı için değil Ankara içinde önemli turistik değer, önemli bir simge olacaktır" dedi.