Gölbaşılı çiftçilerden Afrin’deki Mehmetçiğe traktörlerle destek

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Bezirhane Mahallesi’nde onlarca çiftçi, traktörleri ile Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Afrin’de görev yapan Mehmetçiklere destek konvoyu oluşturdu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, MHP İlçe Başkanı Ersin Pehlivan ve meclis üyelerinin de katıldığı destek konvoyunda Mehmetçik için dualar eşliğinde kurban kesildi, ardından da İstiklal Marşı okundu.

“Gönüllü olarak gitmeye hazırız”

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, çiftçilerden böyle bir destek geldiği için teşekkürlerini iletirken, şöyle konuştu:

“Bedenen orada olmasak bile ruhen oradayız. Hepimizin çoluk çocuğu da orada görev yapmakta. Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız. Bizler de gönüllü olarak oraya hep birlikte gitmeye hazırız. Allah orada ve yurt içinde mücadele eden güvenlik güçlerimize kuvvet versin. Dualarımız onlarla beraber. Allah’a emanet olsunlar.”

Jandarmanın alnına kurban kanı

Bezirhane Mahallesi Muhtarı Şevki Yorulmaz ise, “Afrin harekatında komşu mahallelerimizle birlikte destek vermek için böyle bir organizasyon da düzenledik. Daima askerimizin, vatanımızın, bayrağımızın yanındayız. Vatanımıza canımız feda” ifadelerini kullanırken, Mehmetçik için kesilen kurban kanını jandarma personelinin alınlarına öperek sürdü.

“Reis bizi Afrin’e gönder”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” gibi sloganlarla onlarca çiftçi traktörlerinin üzerine asılı Türk bayrakları ile konvoy oluşturdu. Konvoyun ardından da şehitler için camide Mevlid-i Şerif okutuldu.