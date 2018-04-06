Gölbaşı’nda Doğu Guta fotoğraf sergisi açıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından Suriye’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için fotoğraf sergisi açıldı.

Yenimahalle Turan Özdemir Caddesi üzerinde bulunan Pancar Dairesi Bahçesinde fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Sergide 30 adet fotoğraf sergilendi. Serginin açılışını Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, İlçe Müftüsü Selami Sayın, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Uçar ve Dernek temsilcisi Abdullah Çaktı yaptı. Kurdele kesiminde konuşan Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, yaşanan vahşete dikkat çekerek, serginin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılış konuşmasını yapan Hayrat İnsani Yardım Derneği İlçe Temsilcisi Abdullah Çaktı, “İnsanlık tarihine baktığımızda kendi halkına savaş açıp zulüm eden nadir yönetimler vardır. Bunlardan birisi de Suriye rejimidir. Bu rejimin baskısı altında Suriye, iç savaşının başladığı ilk yıllardan bugünlere kadar direnebilen ve yaşadıkları yeri kadın erkek, çoluk çocuk terk etmeyen Doğu Gutalı kardeşlerimiz, kader-i ilahinin bu yönde tecellisi ile artık bulundukları bölgelerden göç etmek zorundalar. Şu anda bu kardeşlerimiz, Türkiye sınırına yakın İdlib bölgesine gelmeye başladı. Bizler de ensar olabilmenin gayretiyle bu kardeşlerimize her türlü destek için çevremizi bilgilendirelim. Ayrıca Kahraman Ordumuzun Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı neticesinde bölge terör gruplarından temizlenmeye başlamıştır. Terörden temizlenen bölgedeki mazlum halka bu yardımları göndererek onların da duasını almak istiyoruz. 5 Milyona yakın insan ülkesini terk etti. 500 bine yakın insan hayatını kaybetti. Suriye’de en çok kıyım ve asimilasyonun yapıldığı yer maalesef Halep oldu. Biz tarihi sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Suriye’dekilerin Çanakkale’de ne işi varsa bizim de Cerablus’da, El Bab’da, Afrin’de, Münbiç’te o işimiz var. Ensarlık görevimizi yerine getiriyoruz. Zulmün durması, gözyaşının durması ve insanlığın barış ve huzura kavuşması için çalışan Türkiye’nin neferi olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Çaktı ayrıca, Hayrat İnsani Yardım Derneği ve Gölbaşı Belediyesi işbirliğinde başlatılan yardım kampanyasının saat 09:00- 19:00 arasında 15 gün süreceğini söyledi.