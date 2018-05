Gölbaşı'nda engelliler bir günlüğüne asker oldu

Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, engelli gençler bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı. Sosyal Hizmet Merkezi ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen törene 13 engelli genç temsili asker olmak için aileleriyle birlikte katıldı. Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Erdinç Ağcakoyunlu, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi: "Her gencin yapması gereken kutsal bir görevdir. Sizler bu üniforma ve birazdan edeceğiniz askerlik yeminiyle tam bir asker olacaksınız. Bu gün sizlere kısa da olsa kutsal askerlik görevinin gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı Türk ordusunun birer neferi olarak sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Bir kısmınız doğuştan, bir kısmınız ise hayatın belli bir döneminde geçirmiş olduğunuz rahatsızlık nedeniyle kaderin bu cilvesiyle yaşamak zorunda kaldınız. Ancak şunu bilmelisiniz ki yaşama sımsıkı sarılarak, içinizdeki umudu hiç kaybetmeden ve hayata tutunarak gösterdiğiniz azim ve özveriyle hepimize örnek teşkil ediyorsunuz" dedi. Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy ise, "Asker annelerine hoş geldiniz diyorum. Onlar da bugünün vermiş olduğu mutlulukla çocuklarına bakıyorlar. Sadece evin babası olarak askere gidilmez. Evde geride bekleyenlerde birer askeri fert olarak her zaman cephede ve görevdeki personeli beklerler. Bu anlamada asker ailelerimizin duygularına ortak oluyorum" diye konuştu. Yemin töreninin ardından aileler, çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.