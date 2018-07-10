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Gölbaşı'nda otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 21:16 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Gölbaşı-Adıyaman karayolunun 2'inci kilometresinde meydana geldi.
Çağdaşkent yol ayrımında Bahri Kaplan idaresindeki 02 ER 377 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada sürücü Bahri Kaplan ile yanında bulunan Memet Kaplan, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Memet Kaplan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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