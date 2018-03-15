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Gölbaşı’nda ruh sağlığı ve toplumsal damgalama semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:52 | Son Güncelleme

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi iş birliği ile yapılan, annelere yönelik sağlık seminerleri devam ediyor.Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi iş birliği ile Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde Gölbaşılı kadınlara “ruhsal hastalıklar” “ruhsal hastalıklar yaşayanların problemleri” anlatıldı.Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünde görev yapan Sosyal Hizmetler Uzmanı Arzu Doğan’ın katılımıyla gerçekleşen seminerde ruhsal hastalıklar yaşayan, toplumda ayrımcılık ve damgalamaya maruz kalan insanların toplumsal problemlerine ilişkin bilgi verildi.

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi iş birliği ile yapılan, annelere yönelik sağlık seminerleri devam ediyor.
Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi iş birliği ile Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde Gölbaşılı kadınlara “ruhsal hastalıklar” “ruhsal hastalıklar yaşayanların problemleri” anlatıldı.
Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünde görev yapan Sosyal Hizmetler Uzmanı Arzu Doğan’ın katılımıyla gerçekleşen seminerde ruhsal hastalıklar yaşayan, toplumda ayrımcılık ve damgalamaya maruz kalan insanların toplumsal problemlerine ilişkin bilgi verildi. Seminerde Sosyal Hizmetler Uzmanı Arzu Doğan, "Ruh sağlığı sağlığı tedavisi gören hastalarla ilgili toplumda ciddi bir önyargı sorunu var. Ruh sağlığı hastalarının damgalanarak toplum dışına itilmektedir. Bu durum tedaviyi geciktirmektedir. Toplumdaki önyargı ve damgalama nedeniyle ruh sağlığı hastalarının, hastalıklarını uzun süre gizlemeyi tercih etmekteler ve yalnızlaşmaktalar” ifadesini kullandı.
Dünyada her 3 kişiden 1’inin hayatlarının bir evresinde akıl hastalığı deneyimlediğini, her 5 kişiden 1’inin ise son 12 ayda bir akıl hastalığı yaşadığını vurgulayan Doğan, “Akıl ve ruh sağlığı hastalıklarının yaygınlığı konusunda da toplumumuz yeterince bilinçli değil. Ruh sağlığı bozuk hastaların durumunun iyileştirilebilmesi için öncelikle önyargıların kırılması gerekir" dedi.

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