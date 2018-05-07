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Gölbaşı'nda sağanak yağış su baskınlarına yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 23:06 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, etkili olan sağanak yağmur, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, etkili olan sağanak yağmur, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ev ve iş yerleri su altında kalan vatandaşlar küreklerle temizlik yaparken, itfaiye ekipleri ise ilçede bulunan evlerdeki yağmur sularını tahliye etti.

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