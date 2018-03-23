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Gölbaşı’nda ‘şehitlere saygı’ yürüyüşü gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 19:12 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatına destek kapsamında binlerce vatandaş ellerinde Türk Bayrakları ile ‘şehitlere saygı’ yürüyüşü gerçekleştirdi.Gölbaşı Kaymakamlığı önünde başlayan yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanında son buldu.

Gölbaşı’nda ‘şehitlere saygı’ yürüyüşü gerçekleştirildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatına destek kapsamında binlerce vatandaş ellerinde Türk Bayrakları ile ‘şehitlere saygı’ yürüyüşü gerçekleştirdi.
Gölbaşı Kaymakamlığı önünde başlayan yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanında son buldu. Binlerce vatandaş ellerinde Türk Bayrakları ile şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirdi.
Yürüyüş öncesinde Gölbaşı Kaymamı Can Aksoy konuşma yaparak, Gölbaşı halkının Zeytin Dalı Harekatına verdikleri destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ise Türk milletinin, ülkesinin bekası tehlikeye düştüğünde bir ve beraber olmayı her zaman başardığını söyledi.

Gölbaşı’nda ‘şehitlere saygı’ yürüyüşü gerçekleştirildi

Gölbaşı’nda ‘şehitlere saygı’ yürüyüşü gerçekleştirildi

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