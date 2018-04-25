Gölcük, baharı “KO-MEK Vefası” ile karşıladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KO-MEK Vefası Projesi kapsamında açılan Gölcük ilçe Sergisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), sergi açılışlarına Gölcük İlçe Sergisi ile devam etti. Tüm sergi açılışlarında olduğu gibi Gölcük İlçe Sergisi de ortaya çıkardığı el emeği göz nuru eserleriyle vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sergi açılışında KO-MEK’in bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığı KO-MEK Vefası Projesi’nin tanıtımı yapıldı. İhtiyaç sahibi aile ya da kuruluşlara, KO-MEK kursiyerleri tarafından dikilen ürünlerin gönderilmesi ve bunun yanı sıra yine ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki küçük onarımların yapılmasını içeren dayanışma projesi, açılışa gelen vatandaşlar tarafından övgüyle karşılandı.

Gölcük Kongre Sarayı’ndaki açılış öncesinde, Cihan Yıldız konuklar için birbirinden güzel kahramanlık türküleri seslendirdi. Yıldız’ın okuduğu türküler konuklara duygusal anlar yaşattı.

Mini konserin ardından gazeteci-yazar Serdar Tuncer, “Osmanlı’da ve İslamiyette Aile Yapısı” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Tuncer ilgiyle izlenen söyleşide, çocuklara konulan isimlerden bahsetti. İsimlerin önemine değinen Tuncer, “Önemli olan iyi bir isim bırakmaktır. Bu yıl yapılan bir istatistikte ortaya çıktı ki, yetmiş bin kişi evladına Ömer Halis ismini vermiş. Peygamber efendimiz ‘çocuklarınıza helal rızık yedirin’ diyor. Üçüncüsü ise güzel örnek olmaktır. Çocuk dediğinizi değil, yaptığınızı yapar. Elinde telefon olan ebeveynin çocuğu da elinden telefonu düşürmez” dedi.

Tuncer söyleşisi sırasında kısa bir süre önce kaybettiğimiz Cemal Safi’yi de andı. Safi’nin son yüzyılda yetişen nadir büyük şairlerden biri olduğunu kaydeden Tuncer, büyük ustanın “Aşk” şiirini okudu. Tuncer, programda ayrıca Yavuz Sultan Selim’in şiirlerinden de örnekler verdi. Tuncer’e, seslendirdiği türkü ve ilahilerle, Cihan Yıldız eşlik etti. Tuncer kendisine verilen teşekkür çiçeğini ise konuklara hediye etti.

Açılışta konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu KO-MEK’in kuruluşundan bu yana bir halk üniversitesi kimliğiyle hizmet verdiğini kaydederek, “Halk Üniversitemize 70, 80 yaşında abilerimiz, ablalarımız katılıyor ve gençlere örnek oluyorlar. Allah onlardan razı olsun. Vatandaşımız hangi branşta eğitim almak istiyorsa biz de hemen o branşın ekipmanlarını ve usta öğreticisini buluyor ve hizmete sunuyoruz” diye konuştu.

Hizmetlerine devam edeceklerini kaydeden Başkan Karaosmanoğlu, “Bugüne kadar 500 yüz bin kişiden fazla vatandaşımız KO-MEK’te eğitim almış. Bu bizler için büyük mutluluk. Benim hemşehrilerim her şeyin en iyisine layık. Bu hizmete bundan sonra da devam edeceğiz. Bu sergilerdeki el emeği, göz nuru eserleri görmek bana ayrı bir huzur veriyor. Ortaya çıkan eserler insanın beynini, gönlünü dinlendiriyor. Kursiyerlerimizi, emekleri için tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Eylül ayında dünya evine girecek olan KO-MEK kursiyeri Derya Elmas Vardal, KO-MEK Bohçasını, Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun elinden aldı. Ahşap Oyma Usta öğreticisi Mustafa Çetinkaya da öğrencileriyle birlikte yaptıkları ahşap oyma rahleyi Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’na hediye etti.