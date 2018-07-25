Gölcük Tabiat Parkı, nilüfer gölüne dönüşecek

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, kentin doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nın nilüfer gölü haline dönüşeceğini söyledi.
Kent merkezinden 13 kilometre uzaklıktaki bulunan doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl içerisinde bulunan zararlı otlar, ekipler tarafından temizlendi. Göl içerisinde yalnızca nilüferler ve faydalı bitkiler bırakıldı. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, göldeki çalışmaları inceledi. Başkan Yılmaz, tabiatın gelecek nesillere temiz bir şekilde aktarılması gerektiğini ifade ederek, “Bolu yüzde 65'i ormanlarla kaplı, 200 kadar göl ve göletin olduğu bir il. Dünyada dört mevsimin yaşandığı başka bir yer yok. Güzel bir yerde bulunan tabiatı koruyup kollamak ve gelecek nesillere temiz taşınması gerekiyor. Bolu'yu tabiatın kalbi olarak düşünürsek, Gölcük de bu kalbin merkezi. Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesini Bolu Belediyesi yapmakta. Gölcük Gölü içerisindeki bazı otlanmalar, kirli görüntüye neden oluyordu. Biz de bu otların temizlenmesini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.
GÖLCÜK NİLÜFER GÖLÜ HALİNE DÖNÜŞECEK
Başkan Yılmaz, Gölcük Tabiat Parkı içerisinde bulunan gölde 50 çeşit nilüferin olduğunu belirterek, "İki tane de Abant Tabiat Parkı'ndan aldığımız nilüfer var. Gölcük, nilüfer gölü haline dönüşecek. Önümüzdeki süreçte Gölcük çok daha farklı olarak dünyadan gelen misafirlere ev sahipliği yapacak. Gelenler de buradan memnun olarak ayrılacak" diye konuştu.
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