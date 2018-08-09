Gölcük Tabiat Parkı'na orman köşkleri yapılıyor

Yılmaz, bazı kişi ya da kişiler tarafından Bolu Belediyesi'nin bölgeye zarar verdiği söylentileri çıkarıldığını aktararak, "Tabiata bu kadar sahip çıkan bir belediyeyi, tabiatı yok ediyor diye linç etmeye kalkmak edebe aykırı bir davranış. Meclis'te de bir arkadaş da aynı şeyi söyledi. Ona da söyledim. Dünyanın en gelişmiş yeri İsviçre, İsviçre'deki göllere bakın. Bizim kadar tabiata saygılı başka bir yer göremezsiniz. En gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. Bu kadar saygılı davrananı da linç etmeye kalkmak ve Türkiye meselesi haline getirmek çok yanlış. El insaf diyorsun." ifadelerini kullandı.

