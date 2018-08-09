Gölcük Tabiat Parkı'na orman köşkleri yapılıyor

Bolu Belediyesi tarafından doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'na hiç ağaç kesilmeden 25 orman köşkü yapılıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan "Gölcük Tabiat Parkı Gelişme Planı" çerçevesinde geçen ay başlanan orman köşklerinin yapımına devam ediliyor.
Çalışma kapsamında tabiat parkındaki Devlet Konukevi'nin arka kısmında bulunan ormanlık alana yapılan orman köşklerinin birçoğunun kaba inşaatı tamamlanırken, bir kısmının çalışması bitme aşamasına geldi.
Ormanlık alanda bulunan çam, köknar ve ladin ağaçlarının arasında bulunan açıklıklara kurulan köşklerin yapım aşamasında ise hiçbir ağaca zarar verilmediği bildirildi.
Bölgede bulunan ağaçların arasındaki uygun yerlere doğaya uyumlu şekilde yerleştirilen orman köşklerinin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, yaptığı açıklamada, Gölcük Tabiat Parkı'nda yapımı devam eden orman köşklerinin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını belirterek, bu çalışma kapsamında ormanda bulunan hiçbir şeye zarar verilmediğini söyledi.
Yılmaz, bazı kişi ya da kişiler tarafından Bolu Belediyesi'nin bölgeye zarar verdiği söylentileri çıkarıldığını aktararak, "Tabiata bu kadar sahip çıkan bir belediyeyi, tabiatı yok ediyor diye linç etmeye kalkmak edebe aykırı bir davranış. Meclis'te de bir arkadaş da aynı şeyi söyledi. Ona da söyledim. Dünyanın en gelişmiş yeri İsviçre, İsviçre'deki göllere bakın. Bizim kadar tabiata saygılı başka bir yer göremezsiniz. En gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. Bu kadar saygılı davrananı da linç etmeye kalkmak ve Türkiye meselesi haline getirmek çok yanlış. El insaf diyorsun." ifadelerini kullandı.
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