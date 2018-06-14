Gölcük ve Abant tatilcileri bekliyor

Doğal güzellikleriyle ünlü, her bayram on binlerce kişiyi ağırlayan Gölcük ve Abant tabiat parkları, bu bayramda da tatilcileri bekliyor.
Ankara ve İstanbul gibi iki büyük şehir arasında bulunan, yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu, yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı olmaya devam ediyor.
Şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta yer alan Abant Tabiat Parkı'ndaki 2 otel Ramazan Bayramı öncesinde yüzde 98 doluluğa ulaştı. Bayram tatili süresince otelin yüzde 100 dolulukla hizmet vermesi bekleniyor.
Her bayram on binlerce kişinin ziyaret ettiği tabiat parkında tüm hazırlıklar yapıldı, tatilcilerin huzurlu zaman geçirmesi için tüm önlemler alındı.
Bolu'nun incisi olan ve şehre 13 kilometre uzaklıkta yer alan Gölcük Tabiat Parkı'nda da Ramazan Bayramı tatili hazırlıkları tamamlandı. Piknik alanları, yürüyüş yolları, sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlarda bakım ve onarım çalışması gerekleştirildi.
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu'nun geleceğine karar verdiğini, şehrin turizm, spor, sağlık ve üniversite şehri olacağını, Bolu'da sporun her branşında kamp yapılabileceğini söyledi.
Bolu'nun yüzde 65'inin ormanlarla kaplı olduğunu yaklaşık 200 göl ve göletinin olduğunu ifade eden Yılmaz, "Biz 200 göl ve göletten bahsediyoruz. Dolayısıyla Bolu özel bir coğrafya. Dört mevsimin doyasıya yaşandığı dünyada tek yer Bolu." diye konuştu.
Yılmaz, tatilciler tarafından en fazla Abant ve Gölcük tabiat parklarının bilindiğini ve buraların dolup taştığını, tatilcilerin Abant Gölü'nün yedi katı büyüklüğündeki Seben Gölü'ne doğru çıkmalarını, ilçelere doğru kaymalarını istediklerini belirtti.
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