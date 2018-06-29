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Gölcük'te bungalovların yapımına başlanmasına CHP’den tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 15:50 | Son Güncelleme

BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'na 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosu ile ilgili projede bungalov evlerin yapımına başlanması üzerine CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, "Önümüzdeki günlerde sert eylemler yapacağız.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'na 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosu ile ilgili projede bungalov evlerin yapımına başlanması üzerine CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, "Önümüzdeki günlerde sert eylemler yapacağız. Şu anda Gölcük Platformu'nun kararını bekliyoruz" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediyesi'ne 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı'na 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosu ile ilgili projede göle 500 metre uzaklıktaki ormanlık alanda bungalov evlerin yapımına başlandı. Ormanlık alan içerisine 3 bungalov ev konuldu. Geçen yıl Aralık ayındaki ihale sürecinde eylemler yaparak projeye tepki gösteren CHP Bolu İl Yönetimi ve birçok sivil toplum kuruluşunun birleşimiyle kurulan Gölcük Platformu'nun çalışmaların başlamasına yine çeşitli eylemlerle tepki göstereceği ifade edildi. CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Gölcük Platformu'nun dün konuyla ilgili toplantı gerçekleştirdiğini CHP Bolu İl yönetimi olarak platformun alacağı kararlar neticesinde hareket edeceklerini söyledi.

Türkoğlu, Gölcük Platformu'nun kararını beklediklerini, önümüzdeki günlerde eylemler yapacaklarını belirterek, "Gölcük Türkiye'nin gözbebeği. AK Parti iktidarının ülke genelinde yaptığı hukuk tanımaz tutum Bolu'da da devam ediyor. Bunun bir örneğidir Gölcük. Bundan önceki süreçte Gölcük ile ilgili biz çok aktif görev almıştık. O dönemden sonraki süreçte sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu Gölcük Platformu meydana geldi. Biz bu olayın yanlış bir mecraya kaymaması için dahil olduğumuz bu Gölcük Platformu'nun alacağı kararları bekliyoruz. Arkadaşlarımız bu konuyla ilgili dün toplantı yaptı. Partimizi temsilen de bir kişi katıldı. Gölcük platformunun aldığı karar neticesinde CHP Bolu İl Yönetimi de bu konuyla ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Gölcük halkındır, halkın kalması için elimizden gelen neyse onu yapacağız. Hiç kimsenin bu konuda en ufak bir tereddütü olmasın. Zaten dün belediye meclis üyelerimiz de orada gerekli incelemeleri yaptılar. Bolu Belediye Başkanı Sayın Alaaddin Yılmaz'ın densiz tutumu yüzünden imar komisyonuna CHP olarak üye veremiyoruz. Orada bizim partimize yönelik bir tutum söz konusudur. Bundan dolayı önümüzdeki günlerde sert eylemler yapacağız. Şu anda Gölcük Platformu'nun kararını bekliyoruz" diye konuştu.

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