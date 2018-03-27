Gölcük'te dolu yağışı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yağmur yağışı doluşu yağışına dönüştü. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar büyük zorluk yaşadı. Gölcük Değirmendere'de yağmur yağışı dolu yağışına dönüştü. Yollar yağmur sularıyla kaplanırken, dolu yağışına dönüşmesi vatandaşlara zor anlar yaşattı. Misket büyüklüğündeki doluya yakalananlar saçakların altında dolu yağışının durmasını bekledi.
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