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Gölcük'teki orman köşkleri taş ayaklar üzerine yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 13:52 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Gölcük Tabiat Parkı'nda yapımına başlanan orman köşklerinin doğal yapıya zarar verilmemesi için taş ayaklar üzerine oturtulduğu bildirildi - Orman köşklerini yapmak için alanda ağaç kesilmediği, kesildiği iddia edilen ağaçların daha önce tespiti yapılan devrik ağaçlar olduğu vurgulandı

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Gölcük Tabiat Parkı'nda yapımına başlanan orman köşklerinin tabii yapıya zarar verilmemesi için taş ayaklar üzerine oturtulduğu bildirildi.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bugün bazı basın yayın organlarında Gölcük Tabiat Parkı'nda yapılan orman köşklerine ilişkin gerçeği yansıtmayan bazı iddiaların yer aldığı belirtildi.

Bolu Belediyesi tarafından yapımına başlanan orman köşklerinin, Gölcük Tabiat Parkı Gelişme Planı'na uygun olarak hazırlandığı ve Bakanlıkça onaylanmış Vaziyet Planına göre konumlandırıldığı ifade edildi.

Orman köşklerini yapmak için alanda ağaç kesilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, haberde yer alan ve kesildiği iddia edilen ağaçların da daha önce tespiti yapılan devrik ağaçlar olduğu vurgulandı.

​Ayrıca onaylanan projede beton zemin olmasına rağmen, tabii yapıya zarar verilmemesi, zemin tesviyesi yapılmaması ve beton atılmaması için yapıların taş ayaklar üzerine oturtulduğu aktarıldı.

Açıklamada tabii yapıya zarar verecek herhangi bir unsurun bulunmadığı ve böyle bir duruma Bakanlığın kesinlikle müsaade etmeyeceği kaydedildi.

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Gölcük Tabiat Parkı Orman Köşkleri orman ve su işleri bakanlığı

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