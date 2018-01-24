HABER

Goldman Sachs'ten Bitcoin uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 02:48 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Goldman Sachs raporundan: - "Bitcoin'in fiyatındaki hızlı artış, 1997-2001 yıllarında ABD'de görülen 'internet balonu' ve 1634-1637 yıllarında Hollanda'da yaşanan 'lale çılgınlığı' adlı balon dönemleri geride bıraktı" - "Kripto paraların şu anki değerlerini uzun dönemde koruması beklenmiyor"

ABD'li yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs, Bitcoin'in değerindeki artışın bu sanal para birimini "balon seviyeye" çıkardığı konusunda uyarıda bulundu.

Goldman Sachs'in yatırım yönetim birimi tarafından hazırlanan raporda, Bitcoin fiyatındaki hızlı artış nedeniyle sanal para biriminin piyasa değerinin gerçek değerini aşarak "balon" olarak adlandırılan seviyede işlem gördüğü belirtildi.

Raporda, Bitcoin'in fiyatındaki hızlı artışın, 1997-2001 yıllarında ABD'de görülen "internet balonu" ve 1634-1637 yıllarında Hollanda'da yaşanan "lale çılgınlığı" adlı balon dönemleri geride bıraktığına dikkat çekildi.

Dijital para biriminin kavram olarak kullanıcılara kolaylık ve şeffaflık sağlaması gerektiğine değinilen raporda, Bitcoin'in bunun tam tersi olduğu ve bu sanal para biriminin işlemlerinin kullanıcılar için genelde 10 gün sürdüğü vurgulandı.

Raporda, ABD'de sanal para bozduran ve çeviren internet şirketlerinin Bitcoin fiyatları arasında yüzde 31 gibi yüksek fiyat farkı görüldüğüne işaret edilerek, aynı zamanda Bitcoin'in işlem maliyetlerinin de çok yükseldiği belirtildi.

- Değerini koruması beklenmiyor

Kripto paraların şu anki değerlerini uzun dönemde korumasının beklenmediğine dikkat çekilen raporda, Bitcoin'de çöküş yaşanması durumunda bunun küresel ekonomiye veya finansal piyasalara etkisinin olmayacağı belirtildi. Raporda, sanal paraların toplam piyasa değerinin küresel ekonomi içindeki payının yüzde 0,8 olduğu bilgisine yer verildi.

Bitcoin'in değeri 17 Aralık 2017'de 19 bin 900 dolara kadar tırmandıktan sonra 16 Ocak'ta 10 bin doların altına gerileyerek bir ayda yüzde 50 kayıp göstermişti.

ABD'de "internet balonu" veya "dot-com balonu" olarak bilinen dönemde Nasdaq Teknoloji Endeksi'nin puanı 1995-2000 yıllarında 5 katına yükselmiş, 2001'de teknoloji şirketlerinin hisseleri sert düşmüş ve ülkedeki internet firmalarının yarısına yakını iflas etmişti.

Hollanda'da yaşanan "lale çılgınlığı" döneminde ise lale soğanlarının fiyatları 1634'te artmaya başlamış, 1637 başında ise bir lale soğanının fiyatı Hollanda'da ortalama bir konutun fiyatının 5 katına kadar çıkmıştı. Şubat 1637'de lale soğanlarının fiyatları sert düşerek üreticiler ve vadeli sözleşmelere sahip olan yatırımcıları büyük zarara uğratmıştı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdi!

Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdi!

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

O Ses Türkiye jürisi için bomba öneri!

O Ses Türkiye jürisi için bomba öneri!

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

İlginizi Çekebilir

Kilis'ten sonra Reyhanlı ve Hassa'ya da roketli saldırı

Kilis'ten sonra Reyhanlı ve Hassa'ya da roketli saldırı

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ortaköy'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Ortaköy'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Gazeteci Uğur Mumcu 25. ölüm yıl dönümünde anılıyor (Uğur Mumcu kimdir?)

Gazeteci Uğur Mumcu 25. ölüm yıl dönümünde anılıyor (Uğur Mumcu kimdir?)

Kocaeli'de yoğun kar yağışı başladı

Kocaeli'de yoğun kar yağışı başladı

Mahir Ünal: Afrin'de PYD'li kılığında karşımıza çıkıyorlar

Mahir Ünal: Afrin'de PYD'li kılığında karşımıza çıkıyorlar

Terör örgütü IŞİD'e ağır darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı

Terör örgütü IŞİD'e ağır darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı

Belediye otobüsüne molotoflu saldırı! Yaralılar var

Belediye otobüsüne molotoflu saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.