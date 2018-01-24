Goldman Sachs'ten Bitcoin uyarısı

ABD'li yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs, Bitcoin'in değerindeki artışın bu sanal para birimini "balon seviyeye" çıkardığı konusunda uyarıda bulundu.

Goldman Sachs'in yatırım yönetim birimi tarafından hazırlanan raporda, Bitcoin fiyatındaki hızlı artış nedeniyle sanal para biriminin piyasa değerinin gerçek değerini aşarak "balon" olarak adlandırılan seviyede işlem gördüğü belirtildi.

Raporda, Bitcoin'in fiyatındaki hızlı artışın, 1997-2001 yıllarında ABD'de görülen "internet balonu" ve 1634-1637 yıllarında Hollanda'da yaşanan "lale çılgınlığı" adlı balon dönemleri geride bıraktığına dikkat çekildi.

Dijital para biriminin kavram olarak kullanıcılara kolaylık ve şeffaflık sağlaması gerektiğine değinilen raporda, Bitcoin'in bunun tam tersi olduğu ve bu sanal para biriminin işlemlerinin kullanıcılar için genelde 10 gün sürdüğü vurgulandı.

Raporda, ABD'de sanal para bozduran ve çeviren internet şirketlerinin Bitcoin fiyatları arasında yüzde 31 gibi yüksek fiyat farkı görüldüğüne işaret edilerek, aynı zamanda Bitcoin'in işlem maliyetlerinin de çok yükseldiği belirtildi.