Göle düşen otomobil halatla çıkarıld

Konya'nın Karapınar ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil Acıgöl'e düştü.
Alınan bilgiye göre, güzelliğiyle yerli ve yabancı turistin uğrak yeri Acıgöl bölgesine gelen 42 BHA 48 plakalı otomobil sürücüsü Fırat E, aracını kıyıya park ederek gezintiye çıktı.
El frenini çekmeyi unutan Fırat E'nin aracı bir süre sonra göle doğru sürüklenmeye başladı.
Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında göle düşen otomobil, bir süre sonra vatandaşların yardımıyla halatla kıyıya çekildi.
Araçta hasar meydana geldi.
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