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Göle yavru balıklar bırakıldı; avlayanlara balık başına bin 300 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 15:18 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından,  'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında üretilen 5 milyon yavru balıktan 123 bin yavru sazan, göl ve göletlere bırakıldı.

Göle yavru balıklar bırakıldı; avlayanlara balık başına bin 300 lira ceza

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında üretilen 5 milyon yavru balıktan 123 bin yavru sazan, göl ve göletlere bırakıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Edirne İl Müdür Yardımcısı Nazan Türkaslan, balıkların bir dönem yavrulamasına ve büyümesine müsaade edilmesi gerektiğini belirterek, "Yasak avlananlara tespiti halinde her balık için bin 300 lira ceza uygulayacağız" dedi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras bırakılması amacıyla 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında bu yıl göl ve göletleri balıklandırma çalışmalarına başladı. Bu yıl Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesisleri'nde 5 milyon yavru sazan balığı üretimi yapıldı. Bu yavru balıklardan 123 bini, Edirne'de 60 göl ve gölete bırakılması için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde yapılan törenle, balıklar, kepçelerle özel hava basılmış su dolu poşetlere konularak köy muhtarları ve sulama kooperatif başkanlarına teslim edildi.
'5 MİLYON BALIK İÇ SULARA BIRAKILACAK'
İl Müdür Yardımcısı Nazan Türkaslan, "Vatandaşın sağlıklı protein tüketiminde ve ticari anlamda önemli gelir kaynağı olan balık türlerinden üretilen 5 milyon yavru sazan balığından 123 binini kent genelinde 60 gölete bıraktık. Bu yıl Türkiye genelinde 685 göl ve göletlere 5 milyon yavru sazan balık bırakılacak. Ülke genelinde denizlerde yavru balık üretip bırakıyoruz. Şu anda iç sularda olduğu için diğer balık türlerine girmiyoruz. Sadece yavru sazan balıklarını iç sularımıza salıyoruz" dedi.
AVLAYANLARA BİN 300 LİRA CEZA
Balıkların yavrulaması ve büyümesine müsaade edilmesi gerektiğini belirten Türkarslan, "Bizim vatandaşlardan istediğimiz avlanma dönemine ve balık büyüklüğüne ve avlanma türüne dikkat etmesi. En azından bu balıkların bir dönem yavrulamasına ve büyümesine müsaade edilmesi gerekiyor. Bunlara uymayan kişiler hakkında vatandaşların ihbarda bulunmasını istiyoruz. Yasak avlananlara tespiti halinde her balık için bin 300 lira ceza uygulayacağız" dedi.
'TAŞKIN SULARI BALIKLARI AZALTTI'
3 bin balığı köy göletine bırakmak için teslim alan Büyükdöllük Köyü Muhtarı Ahmet Karanfil, geçen aylarda Tunca ve Meriç nehirlerinde yaşanan taşkınlar sonrası göletlerinde balık sayısında gözle görülür azalma olduğunu belirtti. Karanfil, "Balıkların suya salınmasıyla tekrar çoğalmasını umuyoruz. Tunca Nehri'nin taşmasının ardından gölette bulunan balıklar, taşkın sularıyla dağıldı. Gölette bulunan balık sayısının azaldığını gözlemleyebiliyoruz. Taşkın suları balıkları azalttı. Bu proje sayesinde balık sayısının artmasını bekliyoruz" dedi.

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Göle yavru balıklar bırakıldı; avlayanlara balık başına bin 300 lira cezaGöle yavru balıklar bırakıldı; avlayanlara balık başına bin 300 lira cezaGöle yavru balıklar bırakıldı; avlayanlara balık başına bin 300 lira cezaGöle yavru balıklar bırakıldı; avlayanlara balık başına bin 300 lira ceza

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