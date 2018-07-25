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Gölete düşen ineği, itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 16:00 | Son Güncelleme

YALOVA’nın merkeze bağlı Soğucak köyünde gölete düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gölete düşen ineği, itfaiye kurtardı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın merkeze bağlı Soğucak köyünde gölete düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Soğucak köyünde inek, su içerken gölete düştü. Sahibi, ineği çıkaramayınca, itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, göletin kıyısında balçık bölümde çamura saplanan ineği çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla inek, boynuna bağlanan iple çekilerek kurtarılıp, sahibine teslim edildi.

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Gölete düşen ineği, itfaiye kurtardıGölete düşen ineği, itfaiye kurtardıGölete düşen ineği, itfaiye kurtardı

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