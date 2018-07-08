Gölete giren kardeşlerden biri hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde girdikleri gölette boğulan kardeşlerden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yassıhöyük Mahallesi'nde ikamet eden Ramazan Kasal, ailesi ile Alaattin Mahallesi'ndeki sulama göletinin kenarına pikniğe gitti.

Traktörünü Alaattin Göleti'nin kenarına park eden Kasal, eşi Songül ile piknik yaparken çocukları Osman (11) ve Esila Melike (5) de gölet alanı kıyısında kalan eski yol üzerinde oynamaya başladı.

Bu sırada yolun göletin içine giren bölümüne doğru giden çocuklar bir süre sonra çığlık atmaya başladı. Gölet çevresindeki vatandaşlar, çocukların yardımına koştu.

Vatandaşların göletten kurtarmayı başardığı küçük kız, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Suda kaybolan Osman Kasal'ın bulunması için Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibine bağlı dalgıçlar, arama çalışması başlattı. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu Osman'ın cesedine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı baraj çevresinde ailesi gözyaşı döktü.

Küçük çocuğun cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kurtarılan Esila Melike Kasal'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

