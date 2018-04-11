Göletlerde bakım ve onarım çalışmaları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla daha önce Ergani ile Çınar ilçelerinde inşa ettiği göletlerde, bakım ve onarım çalışması başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla daha önce Ergani ile Çınar ilçelerinin kırsal mahallelerinde inşa edilen göletlerde bakım ve onarım çalışması başlattı. Ergani Çakartaş Mahallesi’nde hayvan içme suyu ve tarımsal arazi sulama amacıyla kullanılan gölette oluşan yarılmaları, sızmaların onararak tamamlayan ekipler, böylelikle su kaybının önüne geçmiş oldu.

Gövde yüksekliği 13,5 metre, uzunluğu 110 metre, aktif hacmi 170 bin metreküp olan, tarımsal arazi sulama ve hayvan içme suyu olarak kullanılan Çınar Ovabağ Göletti, yoğun yağışlardan dolayı mansapta (bendin arka tarafından) gövdede oluşan malzeme boşalımı ve yıkılmalar giderilerek onarıldı. Gölettin gövdesinde boşalan alanlar kil dolguyla dolduruldu. 9 günlük bir çalışmanın ardından Ovabağ Göletti’ndeki arızayı tamamlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, Çınar ilçesi Karalar Mahallesi’nde sadece hayvan içme suyu olarak kullanılan gölette bakım ve onarım çalışmaları başlattı. Gölettin siltasyonundan (malzeme dolması) kaynaklı su depolayacak alanın azalması nedeniyle ekipler, membadan malzeme çıkararak su hacminin tekrar artmasını ve istenilen seviyeye gelmesini sağlayacak. Çınar Karalar Mahallesi Göleti’nde bakım ve onarım çalışmaları 15 gün içinde tamamlanacak. Yine Çınar Tekkaynak Mahallesi’nde yer alan gölette siltasyondan dolayı oluşan arızalar giderilecek.

Kent ekonomisine katkı amacıyla, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yaptığı çalışmalarla desteklemeyi sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, bu yıl içinde farklı ilçelerin mahallelerinde yer alan 16 gölettin bakım ile onarımlarını tamamlamayı ve 2 adet yeni gölet inşa etmeyi hedefliyor.