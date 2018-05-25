Gölette mahsur kalan domuz uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL,(DHA)
SARIYER'DE ormanlık alandaki gölette mahsur kalan yaban domuzu itfaiye ekiplerinin uzun süren kurtarma çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldı.
Sarıyer ormanlık alandaki gölette yaban domuzunun mahsur kaldığını gören bir vatandaş durumu belediye ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gölette mahsur kalan yaban domuzunu kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri yaban domuzunun göletten çıkması için tahtalar koydu.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU İĞNEYE RAĞMEN BAYILMADI
Ancak başarısız olunca bu kez veteriner devreye girdi. Gölette dolaşan yaban domuzunu uyuşturuculu iğne atarak bayılmaya çalışan veteriner de başarılı olamadı. Vücuduna isabet eden çok sayıda uyuşturucu iğneye rağmen bir türlü bayılmayan domuz için tekrar itfaiye devreye girdi.
BULUNDUĞU YERDEN HALATLA KURTARILDI
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından yaban domuzu boynuna geçirilen halat yardımıyla bulunduğu yerden yukarı çekilerek kurtarıldı. Halatla ağaca bağlanan yaban domuzu bir süre sonra iğnenin etkisiyle bayıldı. Halatı kesen itfaiye ekipleri bayılan yaban domuzunu tekrar doğaya dönmesi için ormana bıraktı.
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