Gölpazarı'nı üniversite öğrencileri güzelleştirecek

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde atıl durumdaki evleri, üniversite öğrencileri yenileyecek.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü'nde staj yapan öğrenciler, "Köyünü Yaşat" projesi kapsamında geldikleri ilçede alan çalışması yaptı.

İç Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Ümit Arpacıoğlu, AA muhabirine, "Yapılarda Cephe Güzelleştirme ve Tipoloji Belirleme Çalışması" etkinliği çerçevesinde güzel bir çalışma gerçekleştireceklerini belirterek, atıl durumdaki binaların keşfedileceğini söyledi.

Belediye ile ortak çalıştıklarını vurgulayan Arpacıoğlu, şöyle konuştu:

"Gölpazarı, altyapısını yenilemeye çalışan bir ilçe. Bunun paralelinde geçmişten bugüne kadar çok büyük tarihsel ve mekansal kayıpları var. Her ilçede olduğu gibi kırsal değersel mimarimiz burada da kaybediliyor, kaybedilmeye yüz tutuyor. İstanbul Zaim Üniversitesi hocaları ve öğrencileri olarak, cephe sağlıklaştırması ve cephelerde güzelleştirme konusunda neler yapabiliriz, ona bakmaya geldik. Öğrencilerimiz de hem tecrübe kazansın hem de stajlarını burada geçirsinler istedik."

Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Serhat Anıktar da 4 yıldır proje kapsamında öğrencilerle çalıştaylar düzenlediklerini ifade ederek, alan çalışmasının ardından öğrenciler ve üniversite hocalarının atıl binalarda çalışma gerçekleştireceğini söyledi.

