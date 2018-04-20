Gölyazı’da kaçağa af yok

Nilüfer Belediyesi, 2700 yıllık tarihi geçmişe sahip Gölyazı’da ruhsatsız yapılarla ilgili mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. ruhsatsız yapıların yıkılmasına başlandı.

Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol ekipleri, sabah saatlerinde Jandarma Özel Harekat ile Nilüfer Belediyesi Zabıta Ekipleri eşliğinde Gölyazı Mahallesi’ne hareket etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgedeki ruhsatsız ve izinsiz binalar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan yıkmaya başlandı. Ekipler, Gölyazı ve Nilüfer’de kaçak yapıyla mücadelenin devam edeceğini bildirerek ruhsata aykırı hareket edilmemesi yönünde vatandaşları uyardı.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Gölyazı’nın 2700 yıllık tarihine dikkat çekerek, bu tarihin katledilmesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Başkan Bozbey, “Gölyazı’da anlayamadığım bir şey var: 2700 yıllık SİT bölgesinde ruhsatsız inşaat yapmanın bir gerekçesi olamaz! Böyle bir durumda ağır cezada yargılanmak gerekirken nasıl oluyor da ilgili mahkemeler yürütmeyi durdurma kararı alıyor ve bizim yıkımlarımız engelleniyor? Bütün yetkililere ve yöneticilerimize seslenmek istiyorum. Bize destek olsunlar. Bu konuda görevini yapmayanları, yasalara göre hareket etmeyenleri Cumhurbaşkanlığı makamına kadar şikayet etmeyi düşünüyorum” açıklamasını yaptı.