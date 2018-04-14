Gönen’den Mehmetçiğe destek

AK Parti Gönen Kadın Kolları, Gönen 8. Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda gerçekleştirilen "Gönen’den Afrine" kermesinde toplanan 40 bin 130 TL’yi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına Gönen Halkbank Şubesinde yatırdılar.
Gönen’de 5-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Gönen 8. Tarım ve Hayvancılık Fuarında " Gönen’den Afrine" kermesinde; Ak Parti Kadın Kolları tarafından gönüllü bayanların evlerinde hazırladıkları yiyecekleri ve yaptırılan havluların satışından elde edilen 40.130 TL, Ak Parti İlçe Başkanı Erdinç Odabaşı, Kadın Kolları Başkanı Firdevs Tümen ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Gönen Halkbank Şubesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı hesabına yatırıldı.Gönen Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Firdevs Tümen; "Dört gün boyunca bayanlarımızın evlerinde hazırladıkları yiyecekleri ve hazırlattığımız havluları sabahtan akşama kadar hiç bir karşılık beklemeksizin sadece gönüllü hizmet veren, ve bizlere destek verenlerden Allah razı olsun. Buradan elde ettiğimiz tutarı mübarek Miraç Kandili gününde bizlerin güvenliği için mücadele eden mehmetçiklerimize yatırdık" dedi.
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