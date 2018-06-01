Gönül Bağı Hareketi'nden AA'ya ödül

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi öncülüğünde kurulan Gönül Bağı Şehir ve İnsan Hareketi tarafından, 3. Geleneksel Gönül Bağı iftar programı düzenlendi.
Engelliler Sarayında düzenlenen iftar programında, gönüllülük çalışmalarına destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara ödülleri verildi. Gönüllülerin çalışmalarına haberlerinde yer veren Anadolu Ajansı (AA) da ödüle layık görüldü.
Gönül Bağı Şehir ve İnsan Hareketi emekçilerinden Dr. Mahmut Baycan, burada yaptığı konuşmada, Bağcılar Belediyesi önderliğinde gönüllülerin desteğiyle Gönül Bağı Hareketi'nin projelerini yürüttüklerini anlattı.
Her kesimden ve anlayıştan insanların Gönül Bağı adı altında bir araya geldiğine işaret eden Baycan, "Gönül Bağı Hareketi bir sivil toplum ve gönüllülük hareketidir. Gönül Bağı elçilerimiz Bağcılar'daki 3 bin sokakta bulunan ev ve iş yerlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Gönül Bağı hareketinin yürüttüğü projelere destek verenlere teşekkür etmek amacıyla onları ödüllendirmek istedik." diye konuştu.
Program, ödül alanların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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