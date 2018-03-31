Gönüllü 6 lise öğrencisi yardım timi kurdu, yardım edene kadar akla karayı seçti

Antalya’da bir grup lise öğrencisinin kurduğu ‘Pazar Timi’, yaşlılara yardım için harekete geçti. Alışveriş yaptıkları poşetleri ve pazar arabalarını evlerine kadar taşımak isteyen gençlere çoğu vatandaş güvenmeyip poşetlerini vermezken, bazıları da korkup pazardan kaçtı. Yaşlılar çekim yapan kamerayı görünce gençlerin yardım edeceğine inanıp poşetini teslim etti.

Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığının "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" kapsamında hazırladığı proje başladı. Proje kapsamında oluşturulan 12 kişilik pazar timi, salı pazarında yaşlıların ve kadınların poşetlerini taşımak istedi. 3 gruba ayrılarak ikişer kişi halinde pazarın farklı bölgelerine yayılan gençler, yaşlılar ve kadınların alışveriş poşetlerini, pazar arabalarını taşımak istedi. Yaşlıların poşetlerini vermek istememesi üzerine öğrenciler, yaka kartlarını göstererek uzun uzun yardım etmek istediklerini anlatmak zorunda kaldı. Vatandaşların yüzde 80’i gençlere güvenmeyip poşetlerini kendilerinin taşımak istediğini ifade ederken, bazı yaşlı vatandaşlar poşetlerini gençlere teslim etti. Alışveriş yapan kadınların ise öğrencilerin yardım teklifinden dahi rahatsızlık duyduğu, bazıların da çareyi kaçmakta bulduğu gözlendi.