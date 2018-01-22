Gönüllü askerlik için başvurdular

Adıyaman'da ellerinde Türk bayrakları ve zeytin dallarıyla askerlik şubesine gelen muhtarlar, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik için başvuru yaptı.

Kent merkezindeki 20 mahallenin muhtarı, Turgut Reis Mahallesi'nde bir araya gelerek ellerinde Türk bayrakları ve zeytin dalları ile Adıyaman Askerlik Şubesi'ne kadar yürüdü.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Yardımcısı Abdulkadir Geylani Taş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı için Suriye'de bulunan askerlerle birlikte olmak istediklerini söyledi.

Gönüllülerin askere alınmak istediğini belirten Taş, "Her ne kadar orada değilsek de gönlümüz ve dualarımızla onlarla birlikteyiz. Muhtar arkadaşlarımızla birlikte, mahallemizdeki vatandaşlarımızdan almış olduğumuz destek sonucu, hepimiz ellerimizdeki dilekçelerimiz ile askerlik şubesine başvurmuş bulunmaktayız." dedi.

Konuşmanın ardından Afrin'de bulunan askerler için dua edildi. Muhtarlar daha sonra Askerlik Şube Başkanı ve Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar ile görüşerek dilekçelerini teslim etti.

(AA)