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Gönüllü avcılar, Leyla'yı aramaya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 15:15 | Son Güncelleme

AĞRI'da Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri kayıp olan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları, 16'ncı günde de sürüyor. Leyla'yı arama çalışmalarına, bugün Batman'dan gelen gönüllü avcılar da katıldı.

Gönüllü avcılar, Leyla'yı aramaya geldi

AĞRI, (DHA)- AĞRI'da Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri kayıp olan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları, 16'ncı günde de sürüyor. Leyla'yı arama çalışmalarına, bugün Batman'dan gelen gönüllü avcılar da katıldı.
Merkeze bağlı Bezirhane köyünde, 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'i arama çalışmaları sabahın erken saatleriyle yeniden başladı. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucuların katıldığı aramalarda, kadavra arama köpekleri de kullanılıyor. Metruk binalar kontrol edilirken, köyde ve çevresinde yapılan yumuşak zemin arama çalışmasına da devam edildi. Bulunabilmesi için tüm Türkiye'nin seferber olduğu Leyla'yı arama çalışmalarına, bugün Batman Kozluk Avcılar Derneği'nden 5 gönüllü de katıldı.
Van'dan 10'ar kişilik gruplar halinde arama çalışmalarına katıldıklarını belirten AFAD Ekip Amiri Faysal Işık, her yeri karış karış taramaya devam ettiklerini bildirdi. Işık, "Köyün içindeki tandır evleri, metruk binalar, şüpheli bulunan yerlere ekiplerle koordineli olarak bakıyoruz. Köyden birkaç dere geçiyor, suyu az olmakla beraber yüksek otlar var. Her yeri yine karış karış taramaya devam ediyoruz. Evlerin bahçelerinde, arazide şüpheli gördüğümüz yumuşak topraklı yerler kazılıp bakılıyor. Ağrı AFAD ekiplerine destek için 10'ar kişilik ekiplerle geliyoruz. Bugün çalışmalara avcı ekibi dahil oldu. Jandarma, AFAD, korucular, avcılar koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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Gönüllü avcılar, Leyla'yı aramaya geldiGönüllü avcılar, Leyla'yı aramaya geldiGönüllü avcılar, Leyla'yı aramaya geldi

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