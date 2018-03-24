Gönüllü çalıştı, üretici kadınlardan tam not aldı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarı’ndaki stantları gönüllük esasına uygun bir şekilde boyayan 55 yaşındaki Özdemir Boyraz, üretici kadınlardan tam not aldı. 5 günde 223 standın boyama işini tamamlayan Boyraz, stantları tek başına baştan aşağı yeniledi.
Mezitli Belediyesi’nin gönüllük esasına dayanan çalışmaları, ilçenin güzelleşmesine katkıda bulunuyor. Her geçen gün çoğalan gönüllüler, ilçenin çeşitli yerlerinde farklı çalışmalara imza atıyor. Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarı’nda fiziksel şartların iyileştirilmesi için gönüllü çalışmak isteyen 55 yaşındaki Özdemir Boyraz, örnek bir çalışmaya imza attı. Kadın Üretici Pazarı’nda bulunan stantlardaki boyaların eskimesi nedeniyle belediyeye müracaatta bulunarak, ücretsiz olarak boyamak istediğini belirten Boyraz, yetkililerden kısa sürede olumlu yanıt aldı. Boyraz, 5 günde 223 standı tek başına boyayarak, kadınlardan tam not aldı.
Boyraz’ın bu davranışının Türkiye’ye örnek olması gerektiğine vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Mezitli’de yaşayan herkes ilçemizin güzelleşmesi için katkıda bulunuyor. Göreve geldiğimiz günden beri devam eden gönüllü çalışmalarımız, kentimize renk katıyor. Kadın Üretici Pazarı’ndaki stantların boyanması için teklifte bulunan ve daha önceki mesleğinin de boyacı olduğunu dile getiren Özdemir Boyraz’a teşekkürlerimi sunuyorum. Üretici kadınlara destek olarak elini taşın altına koydu ve hiçbir karşılık beklemeden 223 standı boyadı. Kadınlarımız da kendi aralarında topladıkları parayla boya aldılar ve aidiyet duygusunu hep birlikte ortaya koydular. Umarım Boyraz’ın bu davranışı Türkiye örnek olur” şeklinde konuştu.
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