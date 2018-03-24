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Gönüllü eller can dostlara uzandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 17:23 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gönüllü belediye çalışanlarıyla birlikte kırsaldaki hayvanlara mama dağıttı.Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonuna katılan Başkan Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Gizem Elmas, Belediye Koordinatörü Ali Karamık ve gönüllü belediye çalışanlarıyla birlikte yerleşim bölgeleri dışındaki can dostlarına mama dağıttı.

Gönüllü eller can dostlara uzandı

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gönüllü belediye çalışanlarıyla birlikte kırsaldaki hayvanlara mama dağıttı.
Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonuna katılan Başkan Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Gizem Elmas, Belediye Koordinatörü Ali Karamık ve gönüllü belediye çalışanlarıyla birlikte yerleşim bölgeleri dışındaki can dostlarına mama dağıttı. Yağışlı havaya aldırmayan gönüllüler, Çalı, Atlas, Kayapa, Hasanağa ve Gölyazı’ya giderek, can dostların yanında oldu.
Nilüfer Belediyesi olarak merkez ve kırsalda bulunan can dostların rutin besleme çalışmalarının yanı sıra çeşitli faaliyetlerle onların her zaman yanında olduklarını ifade eden Bozbey, bu konuda hassas olan bütün Nilüferlilere teşekkür etti.
“Çünkü önemsiyoruz” diyerek yağışlı havaya rağmen yola çıktıklarını belirten Başkan Bozbey, “Gelin, sokak hayvanlarına sahip çıkalım. Onların hepsi birer dosttur. Bütün insanlarımızın, arazide ve ormanda gördüğü hayvanlara bu bakış açısıyla yaklaşmasını istiyoruz. Piknik için gittiğiniz yerlerde onlara da bir parça yiyecek verirsek, beslenmelerine katkıda bulunmuş oluruz. Can dostların geleceğe güvenle bakmasını istiyoruz. Sokak hayvanları toplumumuzun bir parçası. Onların, yaşamak için bizlerin ilgi ve şefkatine ihtiyacı var” şeklinde konuştu.
Bir günde toplam 600 kilogram kedi ve köpek maması dağıtan Başkan Mustafa Bozbey ve gönüllü belediye çalışanları, önemli bir faaliyete imza atmış oldu.

Gönüllü eller can dostlara uzandı

Gönüllü eller can dostlara uzandı

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