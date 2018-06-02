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"Gönüllü hemşire Neccar'ın şehit edilmesi savaş suçudur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 23:45 | Son Güncelleme

Kudüs ve Kutsal Mekanlara Destek için İslam-Hristiyan Komisyonu Genel Sekreteri Henna İsa, İsrail güçlerinin Filistinli gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar'ı şehit etmesini "açık savaş suçu" olarak nitelendirdi

Filistin'deki "Kudüs ve Kutsal Mekanlara Destek için İslam-Hristiyan Komisyonu" Genel Sekreteri Henna İsa, İsrail güçlerinin Gazze sınırında gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar'ı şehit etmesinin "açık savaş suçu" olduğunu belirtti.

İsa yaptığı yazılı açıklamada, 1949 yılında imzalanan Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 147'nci maddesinin, sivillerin hayatı ve güvenliğine yönelik her türlü saldırıyı yasakladığını ve bu türden bir saldırının "büyük ihlal" olarak tanımlandığını hatırlattı.

Büyük ihlallerin ise "savaş suçu" olduğuna dikkati çeken İsa, Filistinli Rezzan en-Neccar'ın öldürülmesinin de açıkça buna karşılık geldiğini kaydetti.

Neccar'ın şehadetinin İsrail'in gerçek mermi kullandığı ilk olay olmadığını, işgal güçlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan gençleri daha önce de öldürdüğünü ifade eden İsa, Filistinli siviller arasında ölü ve yaralı sayısının artmasının arkasında İsrail'in "orantısız güç kullanması" olduğunu ifade etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda göstericilere ateş açması sonucu gönüllü hemşire Neccar'ın şehit olduğunu bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Rezzan en-Neccar

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