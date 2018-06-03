Gönüllü hemşirenin Gazze sınırında şehit edilmesine tepkiler

Filistinli Sivil Toplum Kuruluşları Örgütü, gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar'ın (21), Gazze sınırında şehit edilmesinin incelenmesi için uluslararası soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu.

Filistinli STK'ların çatı kuruluşu olan örgütün Sağlık Koordinatörü Aid Yaği, Dünya Sağlık Örgütü'nün Gazze ofisi önünde düzenlenen oturma eyleminde yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplum ve buna bağlı örgütlerden Neccar ve Filistin halkının evlatlarının şehit edilmesinin incelenmesi için uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını istiyoruz." dedi.

Yaği, genç sağlık görevlisinin şehit edilme anının kameralarla tespit edildiğine ancak buna rağmen İsrail işgalinin hesaba çekilmesi konusunda başarısızlık yaşandığına dikkati çekti.

Koordinatör Yaği, şunları kaydetti:

"Her şey çok açık ve belgeli olmasına rağmen uluslararası toplum sessiz kalıyor. Bu sessizlik İsrail yönetimine yeşil ışık yakmak demektir. Ayrıca uluslararası toplumun sessizliği ve ABD'nin İsrail'in tarafında yer alması işgalci İsrail güçlerinin Filistin halkına karşı suçlarının artmasına neden oluyor."