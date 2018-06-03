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Gönüllü hemşirenin Gazze sınırında şehit edilmesine tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 20:24 | Son Güncelleme

Gönüllü hemşirenin Gazze sınırında şehit edilmesine tepkiler

Filistinli Sivil Toplum Kuruluşları Örgütü, gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar'ın (21), Gazze sınırında şehit edilmesinin incelenmesi için uluslararası soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu.

Filistinli STK'ların çatı kuruluşu olan örgütün Sağlık Koordinatörü Aid Yaği, Dünya Sağlık Örgütü'nün Gazze ofisi önünde düzenlenen oturma eyleminde yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplum ve buna bağlı örgütlerden Neccar ve Filistin halkının evlatlarının şehit edilmesinin incelenmesi için uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını istiyoruz." dedi.

Yaği, genç sağlık görevlisinin şehit edilme anının kameralarla tespit edildiğine ancak buna rağmen İsrail işgalinin hesaba çekilmesi konusunda başarısızlık yaşandığına dikkati çekti.

Koordinatör Yaği, şunları kaydetti:

"Her şey çok açık ve belgeli olmasına rağmen uluslararası toplum sessiz kalıyor. Bu sessizlik İsrail yönetimine yeşil ışık yakmak demektir. Ayrıca uluslararası toplumun sessizliği ve ABD'nin İsrail'in tarafında yer alması işgalci İsrail güçlerinin Filistin halkına karşı suçlarının artmasına neden oluyor."

STK'lar, bugün Dünya Sağlık Örgütü önünde düzenledikleri eylemde, sağlık çalışanları için gerekli korumanın sağlanması talebinde bulundu.

Filistinlilerin "yardım meleği" olarak isimlendirdiği 21 yaşındaki gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar, cuma günü Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olmuştu. Rezzan hemşire dün Gazze'nin güneyindeki Huzaa beldesinde binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Filistin Filistinli hemşire Razan Eşref en-Neccar' Gazze

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