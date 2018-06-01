Gönüllü kursiyerlerden şehit yakınlarına ve yaşlılara bakım hizmeti

Hatay'da, yürütülen bir proje kapsamında, meslek eğitim merkezi kurslarına katılan kuaförlük kursiyerleri, gönüllü olarak şehit ailelerine ve bakıma muhtaç yaşlılara saç bakımı ve tıraş hizmeti veriyor.
Dörtyol Mesleki Eğitim Merkezi ve Dörtyol Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü "Her İnsan Dokunacağımız Kadar Yakındır" projesi kapsamında bir araya gelen 20 kursiyer, şehit ailelerinin, evde bakıma muhtaç hastaların ve engellilerin saç bakımlarını ve tıraşlarını yapıyor.
Hizmeti gönüllü yerine getiren kursiyerler, yaptıkları iyilikle vatandaşlardan da takdir topluyor.
Dörtyol Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bayram Altunbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk bölümünü bayram öncesine kadar devam edecek çalışmalarla amaçlarının, vatandaşların bu ihtiyaçlarını gidermek olduğunu söyledi.
Şimdiye kadar 30 kişiye bakım hizmeti verdiklerini aktaran Altunbaş, "Dörtyol Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler 2 ekip halinde belirlenen adreslere gidiyor. Dörtyol, Erzin ve Payas ilçesinde 30 kişiye ulaşıldı, bu sayıyı 3 bine çıkarmayı hedefliyoruz. İleriki zamanlarda kişisel bakımların haricinde, farklı meslek guruplarında küçük çaplı tamirat, bakım gibi ustalık marifetleriyle giderilebilecek ihtiyaçları da karşılayacağız." dedi.
Altunbaş, bu konuda destek veren kaymakam Murat Bulacak'a teşekkürlerini iletti.
İlk etapta bedensel engelli, yaşlı ve şehit ailelerine hizmet verdiklerinin altını çizen Altınbaş, "İnşallah zihinsel engelliler için de çalışmamız olacak, bu konuda da araştırmalarımız devam etmektedir." diye konuştu.
Dörtyol Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Erhan Akı da projenin amacı doğrultusunda ilerlediğini ve bunu daha değişik meslek gruplarıyla yaygınlaşarak devam ettireceklerini aktardı.
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