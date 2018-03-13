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Gönüllü olarak Suriye sınırında kurulan sahra hastanesine gittiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 19:32 | Son Güncelleme

DÜZCE’de görev yapan 8 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), gönüllü olarak Suriye sınırında kurulan sahra hastanesinde sağlık ve kurtarma hizmeti vermek için Kilis’e uğurlandı.

Gönüllü olarak Suriye sınırında kurulan sahra hastanesine gittiler

Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), (DHA)- DÜZCE’de görev yapan 8 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), gönüllü olarak Suriye sınırında kurulan sahra hastanesinde sağlık ve kurtarma hizmeti vermek için Kilis’e uğurlandı.
Suriye’nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonları devam ederken, bölgede sağlık ekipleri de görev alıyor. Bu kapsamda Düzce’de görev yapan 8 kişilik UMKE ekibi, gönüllü olarak kurulan sahra hastanesinde görev almak için bölgeye gitti. Düzce eski Atatürk Devlet Hastanesi Acil önünde düzenlenen törende ekibi Vali Yardımcısı Adem Keleş, İl Sağlık Müdürü İbrahim Özcan ile sağlık personeli yalnız bırakmadı.
8 kişilik UMKE ekibinin sınırda 20 gün kalacağını söyleyen İl Sağlık Müdürü İbrahim Özcan, "Afrin'de, ordumuzun düzenlediği harekata yönelik ilimizden daha evvel bu bölgede hizmet vermiş gönüllü UMKE ekibimizden 8 kıymetli arkadaşımızı, bölgede 20 gün süreyle hizmet vermek üzere uğurluyoruz. Bunun diğer çalışanlarımıza da örnek olması ve vatanımızın bölünmezliği açısından önemli olduğu için buradayız" dedi.
Konuşmanın ardından ekip dualarla Kilis’e doğru yola çıkmak üzere uğurlandı.

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Gönüllü olarak Suriye sınırında kurulan sahra hastanesine gittilerGönüllü olarak Suriye sınırında kurulan sahra hastanesine gittilerGönüllü olarak Suriye sınırında kurulan sahra hastanesine gittiler

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